بدائل الثانوية العامة بالدقهلية.. بينها التمريض

يتساءل طلاب الشهادة الإعدادية في الدقهلية عن بدائل الثانوية العامة لعام 2023، خاصة بعد إعلان النتيجة وبدأوا في البحث عن أفضل المدارس البديلة للثانوية العامة، منها التمريض و«المصرية للتلمذة».

بدائل الثانوية العامة بالدقهلية

كشف محمد زين مسؤول مدارس التمريض بالدقهلية لـ«الوطن» أن مدارس التمريض بالدقهلية تتوافر داخل 20 إدارة مختلفة، ويلتحق بها 30 طالب في كل مدرسة داخل الإدارة التابع لها.

وأوضح أنه لا يوجد تنسيق محدد لمدارس التمريض في الدقهلية، لذا تتاح الفرصة للطلاب بالتقديم، وتقوم المدارس بأخذ أعلى مجموع لـ 30 طالبًا، وإجراء اختبارات خاصة بالمدرسة.

وأضاف أن مدارس التمريض تتيح للطلاب الحصول على وظيفة ثابتة في القطاع الحكومي، بالإضافة إلى سهولة العمل داخل القطاع الخاص وفرص السفر للخارج، حيث تتوافر فرص عمل في مجال التمريض في كل مكان.

المصرية للتلمذة أفضل بدائل الثانوية العامة بالدقهلية

وأشارت حنان أحمد عبد الرازق مسئول مدرسة المصرية للتلمذة بالدقهلية في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن المدرسة من أفضل بدائل الثانوية العامة، إذ تتيح للطلاب بعد الخروج فرص عمل كثيرة داخل العديد من الشركات.

وأضافت أن المدرسة تعمل علي أسس التطور من خلال تقديم أقسام تتناسب مع عصر التكنولوجيا، وتتيح للطلاب العمل ومواكبة التكنولوجيا سواء من خلال دراسة الجرافيك والديزاين أو من خلال الأجهزة الطبية وفني معامل وتحاليل.

وأشارت أن المدرسة لا تتطلب أي تنسيق للالتحاق بها، لكن يجري الطالب مقابلة شخصية وإن قبل بها ينضم إلى المدرسة، في أكثر من فرع لها، إذ تتيح المدرسة 9 فروع في مختلف المحافظات.

الثانوي الفني والتجاري بالدقهلية

وأتاحت مديرية التربية والتعليم في الدقهلية مدارس الثانوي الفني التي يكون تنسيقها أقل من الثانوية العامة. ففي العام الماضي، وصل تنسيقها في الدقهلية إلى 180 درجة. يمكن للطلاب الالتحاق بهذه المدارس ومن ثم الالتحاق بعدد من الكليات، من خلال حصولهم على 60 رغبة في تنسيق الجامعات والكليات المختلفة، بما في ذلك كلية الهندسة.

كما يمكن للطلاب الالتحاق بمدارس الثانوي التجاري في الدقهلية، ويكون تنسيقها أقل من الثانوية العامة، حيث وصل تنسيقها العام الماضي إلى 140 درجة. تتيح للطلاب في هذه المدارس تعلم الشؤون القانونية والمعاملات التجارية المختلفة.