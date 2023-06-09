بدائل الثانوية العامة 2023 للبنين والبنات بالمحافظات.. منها مدارس التمريض

تعددت بدائل الثانوية العامة 2023، أمام الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية من مختلف المحافظات سواء البنين أو البنات، خاصة في ظل اهتمام الدولة مُمثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بملف التعليم الفني، تمثل ذلك في مدارس التكنولوجيا التطبيقية بنوعياتها المختلفة، ومدارس المياه ومدارس التعليم الفني بنوعياته المختلفة.

تنسيق الثانوية العامة 2023

قبل رصد نوعيات المدارس البديلة للثانوية، ترصد «الوطن» تنسيق الثانوية العامة 2023، إذ أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التنسيق ليكون الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام بداية من 215 درجة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2023، كما اعتمد محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة التنسيق للطلاب الراغبين بالالتحاق بالصف الأول الثانوي لهذا العام ليكون بداية من 230 درجة كحد أدنى.

بدائل الثانوية العامة للبنين 2023

تقبل المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي في الجيزة والقليوبية وبني سويف والإسكندرية والبحيرة، الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، ويتم عقد اختبار تحريري في خمس مواد أساسية للطلاب منهم اللغة العربية.

بدائل الثانوية العامة للبنين والبنات 2023

تقبل مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية، البنات والبنين من أبناء محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وتعمل وفق منهجية الجدارات، وتخصص حوافز مادية شهرية ومعنوية للطلاب، والنسبة الغالبة في المدرسة من الفتيات، ويتوقف القبول بالمدرسة على مجموعة من الشروط أبرزها ألا يزيد عن سن 18 عامًا، ثم يجتاز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية والامتحانات التحريرية والحد الأدنى للقبول.

تقبل مدارس التمريض، أيضاً البنين والبنات، وتشترط الالتزام بالتوزيع الجغرافي إذ أن الالتحاق بالمدرسة يلزمه أن يكون الطالب حاصلًا على الشهادة الإعدادية من نفس المنطقة، وفي محافظة الفيوم 7 مدارس للتمريض، منها 5 مدارس للإناث في مركز الفيوم وإبشواي وإطسا، ومدرستان للذكور في مركز اللاهون ومطرطارس، وتشترط أن يكون الطالب مصري الجنسية، بجانب اجتياز اختبار اللغة العربية واجتياز اختبار اللغة الإنجليزية أيضا.

الدكتور أحمد عبدالرشيد، وكيل كلية التربية جامعة حلوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقاً، وأستاذ المناهج وطرق التدريس، أكد أنه لم تعد الثانوية العامة هي الاختيار الوحيد أمام الأسر المصرية لاستكمال مراحل السلم التعليمي بعد إتمام شهادة التعليم الأساسي.

وأضاف الدكتور أحمد عبدالرشيد لـ«الوطن»، أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمت بتطوير منظومة التعليم وفقاً لاحتياجات سوق العمل، ومن ثم ظهرت العديد من التخصصات التي يُمكن ان يلتحق بها أبناء الأسرة المصرية بعد حصولهم على الشهادة الإعدادية كمدارس التكنولوجيا التطبيقية والمدارس الفنية المختلفة.