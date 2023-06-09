بايدن: لم أتواصل مع وزير العدل بشأن قضية وثائق ترامب.. والأخير يرد

نفى الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، تواصله مع وزير العدل بما يخص التهم الموجهة للرئيس السابق دونالد ترامب، لافتا إلى أنه ليس لديه أي تعليق بشأن قضية وثائق ترامب.

عدد التهم الموجهة لترامب

في نفس الوقت، بحسب قناة «العربية» الإخبارية، فإن سجلات محاكمة ترامب تظهر مواجهته 37 قضية جنائية، وتهمة التآمر بهدف عرقلة العدالة بسبب الاحتفاظ بسجلات ووثائق رسمية.

لائحة اتهام ترامب

وتشير لائحة اتهام ترامب إلى أنه تحفظ بسجلات تتضمن أسراراً نووية تخص دولة أجنبية كما يواجه تهمة تعريض الأمن القومي الأمريكي للخطر بنقله وثائق سرية.

في الوقت الذي دافع ترامب عن نفسه، قائلاً: «من حقي إحضار سجلاتي من البيت الأبيض بموجب قانون السجلات الرئاسية».