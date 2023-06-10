10 خدمات تقدمها الشبكة الوطنية للطوارئ بالإسماعيلية.. بينها متابعة الطقس

مع افتتاح المركز الإقليمى للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة خلال الأشهر القليلة الماضية في الإسماعيلية، نجح المركز في تقديم العديد من الخدمات، سواء مع سوء حالة الطقس أو الحوادث الكبرى على الطرق.

وينشر الوطن أهم 10 خدمات يقدمها المركز الإقليمى للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية بحسب بيان رسمي للشبكة، وهي كالتالي:

1- تقديم خدمات الاغاثة خلال الحوادث المختلفة والأزمات والكوارث بالتنسيق مع النجدة والحماية المدنية والإسعاف ووحدات التنمية المحلية.

2- سرعة الاستجابة للاستغاثات المختلفة بالتنسيق مع إدارات المحافظة، والمديريات التابعة والمرافق المختلفة (مياه - صرف صحى - كهرباء - غاز - اتصالات).

3- التنسيق مع الجهات المعنية في مكافحة الأوبئة والتلوث بأنواعه.

4- التنسيق مع الأجهزة الرقابية والإدارية والأمنية للمشاركة في منع الفساد ومنع التعديات على الأراضي الزراعية من خلال منظومة رصد المتغيرات المكانية بالأقمار الصناعية.

5- متابعة الأسواق ومنافذ السلع الغذائية والتموينية والسلع الاستراتيجية وصوامع القمح والمخازن، ومتابعة منتجات التصدير والمشاركة مع الجهات المعنية في متابعة وضبط الأسعار.

6-متابعة حالة الطقس المتوقع على محافظة الإسماعيلية ونشره على صفحة شبكة طوارئ الإسماعيلية وإقليم القناة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك.

7- الرصد الميدانى والإلكترونى لجميع استغاثات المواطنين.

8-وضع خطط وسيناريوهات التعامل مع جميع أنواع الأزمات والكوارث.

9- تحليل الحوادث المتكررة وعمل الإحصائيات المساهمة فى دعم اتخاذ القرار.

10- اتخاذ كل ما يلزم لمنع وقوع الأزمات والكوارث بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية.