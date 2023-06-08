«تموين الإسماعيلية»: طرح كميات كبيرة من السلع الأساسية بأسعار مخفضة

شهد معرض السلع الغذائية في حديقة الشيخ زايد بمحافظة الإسماعيلية إقبالا من المواطنين اليوم الخميس لشراء الأرز المخفض والذي طرحته مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الغرفة التجارية المصرية بالمحافظة.

طرح أرز بأسعار مخفضة

وقال بيان رسمي لمحافظة الإسماعيلية، إنه جرى طرح 500 شنطة، منها 125 تحتوي على 2 كيس أرز وزن كيلو و2 كيس مكرونة، وتم بيعها مقابل 45 جنيهًا فقط فيما تم طرح 125 شنطة تحتوي على عدد 2 كيس أرز معبأ وزن كيلوجرام، و1 كيلوجرام مكرونة، وتم بيعها مقابل 45 جنيها.

وأضاف البيان أنه جرى طرح 125 شنطة أخرى تحتوي على 2 كيس أرز معبأ وزن 1 كيلوجرام وكيس عدس أصفر وزن 500 جرام، وتم بيعها مقابل 50 جنيه فقط.

توفير السلع الغذائية الأساسية

وأشار البيان إلى أنه جرى بيع الكميات تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية تنفيذا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة توفير السلع الغذائية الأساسية، خاصة الأرز وبأسعار مخفضة للمواطنين للتخفيف عنهم.

وأكد محافظ الإسماعيلية في بيان رسمي علي انه يتم توفير الأرز المعبأ على فترات وطرحه في المنافذ التابعة لمديرية التموين والغرفة التجارية لتوزيعها على المواطنين بالأسعار المخفضة.