«اليونيدو»: نستهدف إنتاج أجهزة تكييف تحافظ على البيئة والأوزون

تكثف وحدة الأوزون المصرية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» الجهود لحماية البيئة، من خلال التخلص من استخدام بعض مواد ثبت أنها تؤثر بالسلب على طبقة الأوزون، منها الفيريونات المستخدمة في صناعة التكييفات، إذ يجري البحث عن آليه لتنفيذ تلك الحتمية البيئية، وفي نفس الوقت عدم تحمل أعباء مالية جديدة للشركات العاملة في المجال.

الأمم المتحدة تستهدف حماية البيئة

وأكد الدكتور فوكويا إينو مدير خطة التخلص من المركبات الهيدروفلوروكربونية بمصر ومسؤول التنمية الصناعية بالمقر الرئيس لليونيدو، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأمم المتحدة تهدف إلي حماية البيئة من خلال إنتاج وحدات تكييف الهواء المنزلية حافظة للبيئة، وموفرة للطاقة وفقا للمتطلبات العالمية لاستخدام مواد تبريد بديلة خالية من المواد المستنفذة للأوزون.

وحدات تكييف الهواء المنزلية صديقة البيئة

وأضاف أنه يتم تقدم الدعم الفني ضمن مشروع تحويل 5 شركات مصنعة لوحدات تكييف الهواء المنزلية، في إطار التحويل لعمليات التصنيع الخاصة بها باستخدام المركبات الهيدروفلوروكربونية، مشيرا إلى أن المشروع يهدف للتخلص التدريجي من 1.1 طن متري من المركبات الهيدروفلوروكربونية والذي يعادل 2.1 طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وأكد الوفد المشترك من اليونيدو ووحدة الأوزون المصرية أنه سيتم دعم مختلف المجالات لرفع القدرة التصنيعية لمصر لإنتاج أجهزة موفرة للطاقة، ما يزيد فرص العمل وتحول مصر لمركز صناعي إقليمي، مؤكدين أن الحل للتخلص من هذه المواد التي ثبت أنها ضارة من خلال التقليل التدريجي لاستخدام تلك المواد عن طريق وضع بدائل لها.