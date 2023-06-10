ابنة منذر رياحنة بالزي الفرعوني: حب مصر في قلب الكبير والصغير

كشف الفنان الأردني منذر رياحنة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، عن فيديو ظهرت فيه ابنته بالزي الفرعوني، وذلك خلال احتفالية أقيمت في مدرستها.

شارك الفنان منذر رياحنة فيديو ظهرت فيه ابنته وهى ترتدى الزى الفرعوني وترقص على المزيكا وعلق عليه قائلا: «بنتي قررت تلبس الزي الفرعوني المصري في احتفالية مدرستها وبتسألني عن أحلى أكلة مصرية قلتلها كشري.. بتقولي أنا بحب مصر»، مضيفًا: «حب مصر في القلوب الصغيرة والكبيرة».

آخر أعمال منذر رياحنة

يذكر أن الفنان منذر رياحنة شارك فى السباق الرمضاني الماضي بمسلسل جعفر العمدة والذي شارك فيه بجانب عدد كبير من الفنانين منهم محمد رمضان ومنذر رياحنة وايمان العاصي وهالة صدقي ومنة فضالي وأحمد فهيم وأحمد داش ولبنى ونس وزينة وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف واخراج محمد سامي .