مسلسل جعفر العمدة الحلقة 24.. منذر رياحنة يطرد وداد

عرضت الحلقة 24 من مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان، منذ قليل، على شاشة قناة دي إم سي دراما، وشهدت الحلقة أحداثًا مشوقة للجمهور.

أحداث الحلقة 24 من مسلسل جعفر العمدة

وتنتقل الأحداث إلى منزل «شوقي فتح الله» منذر رياحنة، إذ يجلس رفقة وداد «جوري بكر»، وتطلب منه أن ينجب منها، ليقابل حديثها بغضب شديد، ويقوم بضربها وطردها من منزله بطريقة مهينة، وتذهب وداد إلى منزل والدها «فتوح»، ليقابلها بغضب شديد.

مواعيد مسلسل جعفر العمدة

‎مواعيد مسلسل جعفر العمدة على dmc، كالتالي: العرض الأول الساعة 10:15 مساء، ويعاد مرتين في صباح اليوم التالي؛ الأولى الساعة 5 فجرا، والأخرى الساعة 9:45 صباحا، أما على قناة dmc دراما، فيعرض الساعة 6:20 مساء، وتعاد الحلقة 1:30 صباحا، بالإضافة إلى إعادة ثانية الساعة 12 ظهرا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

يشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة بجانب محمد رمضان، مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، إخراج محمد سامي.