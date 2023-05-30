منذر رياحنة: مشاركتي في مسلسل الاختيار شرف كبير  

قال الفنان منذر رياحنة، إن «شوقي» في مسلسل جعفر العمدة، شخصية مظلومة، متابعا: «المخرج محمد سامي من أفضل المخرجين في العالم»، مؤكدا أن مشاركته في مسلسل الاختيار شرف كبير له.

تعلم اللهجة المصرية

أضاف «رياحنة» خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على قناة DMC، أن تعلم اللهجة المصرية كان سهلا خاصة أن الشعوب العربية تتحدث باللهجة المصرية، وقال منذر رياحنة: «قدمت دورى في مسلسل الاختيار بروح مرتفعة، ودائما أحب تقديم الدور الصعب، وأبذل مجهودا كبيرا في تقديم الدور».

تجربة مسلسل الاختيار

وأشار الفنان منذر رياحنة، إلى أن مشاركته في مسلسل الاختيار شرف كبير، متابعا: «من واجبنا أن نقدم لأوطاننا أعمال وطنية، وتجربة مسلسل الاختيار كانت من أجمل التجارب، والشخصية التي قدمتها رمز من رموز الوطنية في مصر والوطن العربي».