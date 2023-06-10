قناة الحياة تنقل حفل ذكرى عبد الحليم حافظ على الهواء مباشرة

تنقل الآن شبكة قنوات الحياة، حفل إحياء ذكرى العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، على الهواء مباشرة من دار الأوبرا المصرية، تحت رعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويقدم الحفل عدد كبير من مطربي دار الأوبرا المصرية، ومن بينهم وليد حيدر، أحمد عفت، فرح الموجي، محمد حسن، وغيرهم من مطربي الأوبرا.

أغنيات حفل ذكرى العندليب

ومن بين أغنيات الحفل الذي يقدمها المطربين «موعود، صافيني مرة، كامل الأوصاف، حاجة غريبة، نعم يا حبيبي نعم، تعالى أقولك»، وغيرها من الأغنيات.

وقال محمود التوني، رئيس شبكة تليفزيون الحياة، إن الحفلة ضمن ثمار أفكار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي تحرص على تقديم، كل فنون العمل التليفزيوني، بما يتناسب وأذواق كل المشاهدين.