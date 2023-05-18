رئيس دار الأوبرا في الحوار الوطني: الفن والموسيقى حماية للهوية المصرية

أكد الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، أهمية الجانب الفني والموسيقي وتأثيره في الهوية المصرية، محذرا من أن التطور التكنولوجي أسهم في توجه الشباب لأفكار موسيقية خارجة عنهم.

مشكلات فرق الموسيقى العربية

وقال «داغر» خلال كلمته اليوم، بالجلسة الثانية من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الثقافة والهوية الوطنية بالمحور الاجتماعي للحوار الوطني، تحت عنوان «الثقافة والهوية الوطنية»، إن هناك فرقا كبيرة تقدم الموسيقى العربية، ولكن هناك مشكلة إعلامية في الوصول بها لكل للناس.

حفلات دار الأوبرا في المحافظات

وذكر أن دار الأوبرا نجحت في الخروج للمدن المصرية مثل قنا وسوهاج وغيرهما بإقامة حفلات بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وكان هناك تجاوب كبير من الشباب، مشددًا على أن تثبيت الهوية الموسيقية يعد أحد الأعمدة الأساسية لتثبيت الهوية الوطنية وخاصة لدى الأطفال والشباب.