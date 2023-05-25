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الشاعرة كوثر مصطفى ضيفة «بالخط العريض» على قناة الحياة غدا

كتب:

هبة أمين
03:08 م | الخميس 25 مايو 2023
كوثر مصطفى

كوثر مصطفى

تستضيف المذيعة إيمان أبوطالب، في برنامج بالخط العريض على شاشة قناة الحياة، الشاعرة الكبيرة كوثر مصطفى، الساعة 8 مساء الغد، حيث تكشف خلاله عن أمنياتها بأن تصبح كاتبة روائية، خصوصًا وأنّ جمهور الشعر يتقلص تدريجيًا.

برنامج بالخط العريض

وتطالب الشاعرة كوثر مصطفى، خلال اللقاء، بإنشاء مسرح للقصيدة الشعرية، كما تتحدث عن مسرحية مخدة الكحل، التي حققت نجاحًا كبيرًا في المسرح الصوتي، وعلاقاتها بالمخرج الكبير خيري بشارة، واتصاله بها ليهنئها بقصيدة موسم زرع البنات، موضحة أنه هو من عرفها على الفنان محمد منير.

التعامل مع محمد منير

وعن أول أغنياتها لـ محمد منير، قالت كوثر مصطفى، أول ما كتبت للكينج كان أغنية ساح يا بداح، موضحة أنّ ساح يا بداح تعني الافتقاد لشيء ما مثل الأمان والحب مشيرة أن منير لديه روح المغامرة ويتمتع بجرأة كبيرة.

ثقل الموهبة

وكشفت كوثر مصطفي، عن السبب الرئيسي في ثقل موهبتها، وأنّ المعاناة هي السب، موضحة أنّها تعتمد على الدراما في طريقة كتاباتها للشعر، وتوضح خلال اللقاء عن رأيها في أغاني المهرجانات.

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بقلم هبة أمين