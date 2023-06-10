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احتفالية ذكرى عبدالحليم حافظ.. الجمهور يتفاعل مع أغنية «نعم يا حبيبى نعم»

كتب:

محمد عزالدين
12:01 ص | السبت 10 يونيو 2023
جانب من الاحتفالية

جانب من الاحتفالية

تفاعل الجمهور مع أغنيات العندليب عبد الحليم حافظ، في الحفل الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، احتفالا بذكرى ميلاد عبدالحليم حافظ.

وتذاع احتفالية دار الأوبرا المصرية، بمناسبة ذكرى ميلاد العندليب على الهواء مباشرة عبر قناة «الحياة».

وتفاعل الجمهور مع أغنية «نعم يا حبيبي نعم»، والأغنية من ألحان كمال الطويل، وكلمات مأمون الشناوي.

ويحيي المطرب أحمد عفت، حفلا غنائيا على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بمشاركة فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية.

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