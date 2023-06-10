احتفالية ذكرى ميلاد عبدالحليم حافظ.. الجمهور يغني مع أحمد عفت «بحلم بيك»

أحيا المطرب أحمد عفت، حفلًا غنائيًا، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، احتفالًا بذكرى ميلاد العندليب عبد الحليم حافظ.

الجمهور يشارك الغناء

وشارك الجمهور غناء عدد من مقاطع أغنية «بحلم بيك أنا بحلم بيك»، من ألحان منير مراد، ومن تأليف مرسي جميل عزيز.

الحفل تحييه بمشاركة الفنان أحمد عفت، فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، التي تتكون من النجوم: محمد حسن، حسام حسني، وليد حيدر، أميرة أحمد، فرح الموجي، ويقوده المايسترو أحمد عامر.

احتفالية الأوبرا

واستعدت دار الأوبرا المصرية وساقية الصاوي، لتقديم باقة مميزة من الحفلات الموسيقية والغنائية، في عطلة نهاية الأسبوع «الويك إند» على مسارحها المتنوعة في القاهرة والإسكندرية، بأسعار مميزة، حيث تقدم حفلات لكبار المطربين أبرزهم إحياء ذكرى الفنان عبد الحليم حافظ، فضلاً عن الحفلات الشبابية الأخرى.