إنقاذ طفلة من الموت في مستشفى إدفينا بالبحيرة.. «قلبها وقف»

استقبل مستشفى إدفينا العام، الفطلة «سها أحمد محمود الشرقاوي»، التي تبلغ من العمر عام ونصف، وغرقت داخل ترعة عزبة بدر بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة، إذ وصلت بصحبة والدها إلى المستشفى، وهو يحملها على كتفه ويصرخ: «عليه العوض بنتي ماتت مني».

إنقاذ طفلة من الموت في البحيرة

أعلن الطاقم الطبي حالة الطوارئ عندما وصلت الطفلة، وبدأوا في إجراء عمليات الإنعاش القلبي الرئوي لها. وبعد عدة دورات، عاد القلب للعمل مرة أخرى وتمكنت الطفلة من التنفس مرة أخرى. تم شفط المياه التي احتشدت على الرئة للطفلة، وتم أيضًا شفط المياه التي ابتلعتها من بطنها.

والد الطفلة يوزع حلوى على الطاقم الطبي

وتواصل الطاقم الطبي بمستشفى ادفينا مع غرفة الطوارئ (137)، وجرى توفير مكان فى احدى عنايات المركزة بمستشفى دمنهور التعليمي، وتم إيداع الطفلة فى العناية، وتحسنت الحالة الصحية للطفلة الأمر الذي دفع والدها اليوم إلى توزيع الحلوى على الطاقم الطبي بمستشفى إدفينا تقديرا لجهودهم في إنقاذ طفلته في الموت.

ومن جانبه أشاد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة بجهود ونجاح الفريق الطبي المشارك على إنقاذ الطفلة ما تم من إجراءات طبية ساعدت على انقاذ هذه الطفلة.

كما أكد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أن ذلك يأتي فى إطار اهتمام الدولة المصرية بتطوير المنظومة الصحية والعلاجية لتقديم خدمات طبية متميزة .

وأعرب جميعة عن تقديره لفريق الرعاية الحرجة والعاجلة، ولمدير المستشفي الدكتور حسام أبوخليفه، وللفريق الطبى، وفريق التمريض تقديرا لدورهم الكبير في تقديم خدمة طبية .

كما أكد الأستاذ الدكتور حمودة الجزار وكيل المديرية أن ذلك يأتي في إطار التطوير المستمر للخدمات الصحية المقدمة لأهالي البحيرة، وتذليل كافة العقبات أمام الحالات الحرجة و الطارئة، مهما كانت من أجل تقديم خدمة طبية جيدة بمستشفيات البحيرة.