القرموطي يستعرض فيديو لجريدة الوطن: «لما شفته جسمي قشعر» (فيديو)

أثنى الإعلامي جابر القرموطي على فيديو جريدة الوطن، الذي يتناول قصة أحد الأشخاص يأوي الكلاب الضالة داخل متجره، والذي التقطته عدسة المصور الصحفي محمود الأمين.

وقال «القرموطي» خلال تقديمه حلقة برنامج «مانشيت» المذاع عبر فضائية «cbc»: «فيه زميل عزيز أنا بشكره شكرًا جزيلًا جدًا وهو الأستاذ محمود الأمين في صحيفة الوطن، عمل فيديو الحقيقية أنا شفته جسمي قشعر، والفيديو ده عمل مليون ونص مشاهدة».

القرموطي يشكر الزميل محمود الأمين

وأضاف: «راجل عنده محل ملابس وفيه كتلة إنسانية» مشيرًا إلأى أنه يحب الكلاب والقطط.

ووجه القرموطي رسالة للأمين قائلًأ: «يا محمود أنا بشكرك وامشي في السكة دي كتير ودوس، وهتلاقي حاجات كتيرة قوي قوي قوي».

واستعرض الفيديو قائلًا: «أنا سمعت التقرير أكتر من مرة الأيام اللي فاتت وكأني بسمعه أول مرة.