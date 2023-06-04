جابر القرموطي: ملف السياسة الخارجية المصرية أصبح عامرا منذ 2013

قال الإعلامي جابر القرموطي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى مع نظيره الموريتاني مؤتمرا صحفيا، شهد كلاما متبادلا واحتراما متبادلا، ودائما العلاقات «العربية - العربية» عندما تكون هناك مباحثات أو استقبالات، تكون هي الأساس، وفي الوقت ذاته، سبل تعزيز العمل العربي المشترك، ووحدة الأمن القومي، ووحدة وسيادة ومقدرات الدول العربية.

لا مزايدة في هذا المجال

وأضاف «القرموطي»، خلال برنامج «مانشيت»، المذاع على قناة «CBC»، «نقدر أي تقارب عربي تراه الدولة المصرية في هذا الإطار، وكل احترامنا وتقديرنا للإدارة المصرية، والإرادة المصرية، لا مزايدة في هذا المجال، لأن ملف السياسة الخارجية، كان منذ فترة كبيرة كان شهد هبوط نسبي قبل 2013».

وتابع: «منذ 2013 وحتى الآن، أصبح الملف عامرا جدا من التقارب وحل المشكلات ومد جسور التعاون بين مصر والعالم، ولا يوجد دولة استثناء، بما يتواءم مع مصلحة الدولة المصرية».

ملف السياسة الخارجية أصبح عامر

وواصل: «الرئيس السيسي كان يقول إننا نتعامل مع هذه المشكلات والأزمات والأمور بسياسة بها شرف، وأقدر الدولة المصرية في هذا الإطار».