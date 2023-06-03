جابر القومي يشيد بملف الوطن «30 يونيو.. عظيمات مصر تقدمن الصفوف»

استعرض الإعلامي جابر القرموطي ملف عدد جريدة الوكن المنشور بعنوان «30 يونيو.. عظيمات مصر تقدمن الصفوف»، معلقا: «الوطن قدمت ملفات قوية واستعرضت زيارة سيدة أمريكا الأولي لمضر، وكذلك الاستعداد لمباراة الأهلى مع الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا».

وأشار «القرموطي» خلال تقديمه برنامج «مانشيت» المذاع على فضائية CBC، إلى أن عدد الوطن تضمن تصريحات للدكتور مصطفى مدبولي، موجها الشكر والتقدير لفريق العمل في جريدة الوطن على الجهود المبذولة.

اقرأ غدا في عدد الوطن

جدير بالذكر أن عدد الغد من جريدة الوطن يتضمن العناوين التالية:

ثورة شعب.. حكايات لبطلات واجهن «الإخوان».. وساهمن فى نجاح الثورة

30 يونيو عظيمات مصر تقدمن الصفوف

«نجلاء» عطّلت المرور فى «الزمالك» لجمع توقيعات «تمرد»: كنت أبكى كلما رأيت موكب المعزول «مرسى»

«منى» تروى ذكرياتها المؤلمة فى ميدان رابعة العدوية: «الإخوان» دمرونا وحاولوا يدخلوا بيوتنا

ابنة مصر الجديدة: خدت «بوكس» كسر سنتى قبل 30 يونيو والشارع كان كل واحد فيه ماشى بدراعه

السيدة الستينية: «كنا محبوسين.. وناس كتير مشيت.. لكننا رفضنا نسيب بيتنا»

«المعلمة تقوى»: «شاركت فى الثورة.. وعمرى ما خُفت من الإرهاب»

أشهر جزارة بإمبابة: محدش كان فاهم البلد هيجرى فيها إيه.. لكن طالما التهديد طالها ننزل ونشارك واللى يحصل يحصل

رشا الجندى: شاركت فى الثورة للتخلص من التنظيم الإرهابى: كان بيدمر نفسيتنا

زميلات «كلية السلام» قُدن مسيرات المدرسة

«منى»: «زوج صاحبتنا اتصاب وهما بينصبوا المنصة

وكنا بنكلم بعض ولو حصل حاجة كل واحد يدافع عن التانى»