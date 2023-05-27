جابر القرموطي يشيد بإخراج الصفحة الأولى لـ«الوطن»: شكلها حلو

استعرض الإعلامي جابر القرموطي، صدارة عدد جريدة الوطن الصادر اليوم السبت 27 مايو، خلال حلقة برنامجه «مانشيت»، المذاع عبر فضائية «cbc».

وقرأ «القرموطي» مانشيتات الصفحة الأولى لجريدة الوطن:

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الحوار الوطني.. بداية قوية لـ«جمهورية التوافق»

وأشاد القرموطي بإخراج الصفحة الأولى لجريدة الوطن، خاصة مانشيت الحوار الوطني.. بداية قوية لـ«جمهورية التوافق»، قائلا إن إخراجها مميز، موجهًا التحية للمدير الفني لجريدة الوطن الدكتور أحمد محمود، والزملاء في قسم الإخراج الصحفي بالجريدة.

كما وجه القرموطي التحية للكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، على العدد المميز لجريدة الوطن.

وقال القرموطي: «هنا فيه سنة إخراج مميزة، وهنا لو لاحظتوا الحوار الوطني معمول بشكل حلو، شكل الصفحة حلو، بشكر الدكتور أحمد محمود وكل الزملاء، والدكتور محمود مسلم، لأن شكل الصفحة حلو، مريح للعين ومش ملخبطني، وشكل الحوار الوطني مش مضايقني، فيه حاجة لطيفة جدًا معمولة، بشكرهم شكر كبير».

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