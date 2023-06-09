«المنوفية»: توريد أكثر من 121 ألف طن قمح إلى الصوامع منذ بداية موسم الحصاد

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، إن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح لهذا العام بلغ ما يزيد عن 121 ألفا و657 طنا حتى الآن، وذلك منذ بدء موسم حصاد وتوريد القمح بمختلف الشون والصوامع بنطاق المحافظة، وتواصل مراكز ومدن المحافظة استقبال الأقماح من المزارعين حتى نهاية الموسم.

انتظام عمليات توريد القمح إلى الصوامع

وأكد محافظ المنوفية حرصه واهتمامه على متابعة انتظام عمليات توريد محصول القمح ميدانيا لتذليل كافة العقبات والوقوف على سير العمل بالصوامع لتحقيق أعلى معدلات للتوريد هذا الموسم، مناشداً جموع المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض بنطاق المحافظة، ومشددا على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية للمزارعين وعمليات التوريد، لافتا إلى تقديم كافة التيسيرات للمزارعين أثناء عملية التوريد.

تسهيل الإجراءات للمزراعين

ووجه محافظ المنوفية، وكيل وزارة التموين، بالمتابعة المستمرة لكافة الشون والصوامع للتأكد من تسهيل كافة الإجراءات أثناء استلام القمح والتيسير على المزارعين، والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين في الشون والصوامع حفاظا على المحصول باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الهامة.