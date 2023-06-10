وزير التموين يضع حجر أساس أكبر مخزن استراتيجي للسلع الأساسية في السويس اليوم

يضع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، حجر الأساس لأول مخزن للسلع الاساسية الاستراتيجية بجبل عتاقة بمحافظة السويس.

وأعلنت محافظة السويس، أن المحافظ اللواء عبد المجيد صقر، يستقبل اليوم صباح السبت بديوان عام المحافظة، بحي السويس، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ثم التوجه لجبل عتاقة، حيث يتم وضع حجر الاساس لاول مخزن استراتيجي، لتامين السلع الاساسية الاستراتيجية، بمحافظة السويس، وعقد مؤتمر صحفي

فيما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه سوف يجري تدشين أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية، حيث سيتم وضع أول حجر أساس لأول واكبر مخزن استراتيجى بمحافظة السويس فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام.

وأوضحت وزارة التموين، أنه سيتم وضع حجر الاساس لأول مخزن استراتيجى اليوم السبت الموافق 10 يونيو الجاري بمنطقة جبل عتاقة داخل الغابة الشجرية، بطريق بطريق مصر ايران بحي عتاقة بمحافظة السويس أمام محطة محولات السويس للكهرباء فى تمام الساعة 9:30 صباحا.