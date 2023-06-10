«لبسك لغيرك عيد».. انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة يوم الخير

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب- إدارة الفتاة والمرأة، بمشاركة أندية التطوع، عن انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة يوم الخير تحت شعار لبسك لغيرك عيد.

وتأتي مباردة يوم الخير، في إطار تضافر جهود الدولة لتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا، وفي إطار عمل وزارة الشباب نحو جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تخدم جميع شرائح المجتمع المصري.

مبادرة يوم الخير

وذكرت وزارة الشباب والرياضة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، أهداف مبادرة يوم الخير، والتي يتم تنفيذها من خلال إدارة أندية الفتاة والمرأة بالإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية التابعة للإدارة المركزية لتنمية الشباب في وزارة الشباب والرياضة.

مبادرة تحت شعار لبسك لغيرك عيد

وتم التجهيز لتجميع الملابس وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بجميع مراكز شباب الجمهورية، وذلك في إطار الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

ومنذ إطلاق المبادرة في مراحلها الأولى، قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في تصريحات سابقة نشرتها صفحة الوزارة، إن المبادرة عكست الدور المجتمعي الكبير التي تقوم به الوزارة تجاه المواطنين في كل محافظات الجمهورية من خلال مراكز الشباب، كما تهدف إلى توزيع الملابس على أهلينا في جميع أنحاء الجمهورية خصوصا في القرى والنجوع بأسعار مخفضة وأقل من أسعار السوق.