موسم سينمائي ساخن في عيد الأضحى

تشهد الخريطة المبدئية لأفلام عيد الأضحى طرح 4 أعمال فى دور العرض السينمائى تجمع ما بين الكوميديا والأكشن والرومانسية، حيث نرى فى هذا الموسم ثنائيات فنية تتعاون لأول مرة، فيما يسبقها رفع أفلام أخرى من السينما التى سبق وتم عرضها فى عيد الفطر الماضى، لاستقبال الأفلام الجديدة التى يقود بطولتها عدد من نجوم الصف الأول.

كرارة «البعبع» وفهمى «مستر إكس»

وينافس الفنان أحمد فهمى فى موسم أفلام العيد بفيلم «مستر إكس» ويشارك فى بطولته: هنا الزاهد، بيومى فؤاد، محمد أسامة «أس أس»، رحاب الجمل، محمود حافظ، ويضم عدداً من ضيوف الشرف أبرزهم: أكرم حسنى، مى عمر، عمرو يوسف، صبرى فواز، ريم مصطفى، أحمد فهيم، بيج رامى، حجاج عبدالعظيم، علاء مرسى، إخراج أحمد عبدالوهاب، قصة أمانى التونسى، فكرة: محمد سويلم وفادى أبوالسعود، سيناريو وحوار: أمجد الشرقاوى، وتدور أحداثه فى إطار يجمع بين الأكشن والرومانسية والكوميديا، ويظهر «فهمى» بـ«لوك» مختلف حيث اعتمد تسريحة شعر غير مألوفة، مع تناوله «السيجار الفخم» وركوب السيارات الفارهة.

كريم «حيران» فى «بيت الروبى»

الفنان كريم عبدالعزيز، يقوم ببطولة فيلم «بيت الروبى»، ومن المقرر طرحه فى السينما قبل عيد الأضحى بنحو أسبوع، ويجمعه لأول مرة مع الفنان كريم محمود عبدالعزيز، تارا عماد، نور اللبنانية، سيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمى، وتدور أحداثه فى إطار رومانسى كوميدى، من خلال شخصية «إبراهيم الروبى» ويعمل «بلوجر» متزوج من طبيبة تعانى مشكلات فى الإنجاب، الأمر الذى يدفعها للإقدام على خطوة تقلب الأحداث رأساً على عقب، وذلك فى إطار كوميدى ملىء بالتشويق والإثارة.

ويلتقى أمير كرارة وياسمين صبرى لأول مرة فى فيلم «البعبع» ويشاركهما البطولة باسم سمرة، محمد عبدالرحمن، تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوى، وتدور أحداثه فى إطار رومانسى ملىء بالأكشن والتشويق، من خلال «سلطان» الذى يتورط فى عالم الجريمة والبلطجة، ويتعرف على فتاة يقع فى غرامها، ولكن تنقلب حياته وصديقه «سوكا» بشكل غير متوقع.

تامر سوبر هيرو فى «تاج»

كما ينافس تامر حسنى، بفيلم «تاج» وهو من تأليفه، وإخراج سارة وفيق، بطولة دينا الشربينى، ساندى، وتدور أحداثه فى إطار يجمع بين الأكشن والرومانسية، فضلاً عن ظهوره فى مقطع دعائى للفيلم «سوبر هيرو» يجلس فى أعلى مكان ببرج القاهرة يتناول «الكشرى» ثم يقفز سريعاً فى حركات استعراضية، وحسب تصريحات رامى عجلان، مدير إدارة الإنتاج فى الشركة المنتجة لفيلم «تاج»، إنه تقرر عرضه بموسم عيد الأضحى بشكل رسمى، مشيراً إلى ميزانيته الكبيرة، نظراً لأعمال الجرافيك، والتطور فى المعدات المستخدمة فى تصويره، وتأكيده أن الفيلم سيعرض فى أكثر من 80 قاعة عرض بداخل مصر بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى عرضه فى دول الخليج بشكل كامل، وعدد من الدول الأوروبية وأمريكا، بأوقات قريبة من بعضها.

ومن جانبها، قالت المخرجة سارة وفيق، إن تامر حسنى كان حريصاً على كتابة مشاهد صعبة لتكون بمثابة تحدٍّ له لتنفيذها، فضلاً عن إصراره على القيام بها بنفسه دون الاستعانة بدوبلير، وقال مدرب اللياقة البدنية نور خطاب، إنه يعرف تامر حسنى منذ أكثر من 15 عاماً، لكن ما فعله معه فى التدريبات الشاقة التى خضع لها فى الشهور الستة الماضية من أجل «تاج»، كان بمثابة مفاجأة: «كل اللى اتفقت معاه عليه عمله بالظبط، كان ملتزماً ومتطوراً، كما كان لديه إصرار على الخضوع للتمرين مرتين فى اليوم، فاجأنى.. بشكره جداً، واللى جاى حاجة كبيرة جداً».

ومن جانبه، أكد الموزع السينمائى محمود الدفراوى، مسئول غرفة التوزيع داخل غرفة صناعة السينما لـ«الوطن»، أن المنافسة فى عيد الأضحى ستكون من المواسم القوية فى ظل تنوع الأفلام ووجود نجوم كبار على رأس كل فيلم على حدة.

مسئول غرفة التوزيع: فيلم محمد رمضان لم يتحدد موقفه بعد

وأشار «الدفراوى» إلى أنه حتى الآن تم الإعلان بشكل رسمى عن منافسة 4 أفلام فى موسم عيد الأضحى المقبل وهى: «البعبع، مستر إكس، تاج» بخلاف «بيت الروبى» الذى سيبدأ عرضه بالسينما يوم 21 يونيو من الشهر الجارى، وذلك قبل انطلاق الاحتفالات بالعيد بأيام، موضحاً أن هناك أفلاماً لم يتحدد موعد عرضها فى موسم «الأضحى» من عدمه، منها «ع الزيرو» الذى يجمع محمد رمضان ونيللى كريم لأول مرة، فيما سيتم عرض مجموعة من الأفلام بعد العيد فى موسم أفلام الصيف، منها «أبونسب» بطولة محمد إمام وياسمين صبرى، و«شماريخ» بطولة آسر ياسين، و«وش فى وش» بطولة محمد ممدوح وأمينة خليل.

وأوضح أنه لا توجد مقارنة بين الأفلام التى عُرضت فى موسم عيد الفطر الماضى، والأفلام التى ستُعرض فى عيد الأضحى، خصوصاً أن أفلام العيد الكبير تضم نجوماً ذوى أسماء «ثقيلة فى السوق»، فضلاً عن أن مدته ستكون أطول، لأن موسم العيد الكبير سيتبعه فصل الصيف وانتهاء موسم الامتحانات وبداية الإجازات وبالتالى أيام عرضه تمتد إلى فترات أطول بكثير.

وفيما يخص موقف الأفلام التى تُعرض بالسينما منذ عيد الفطر الماضى، قال «الدفراوى» إن الأمر يتحدد بناء على الإيرادات وتراجعها الكبير، كذلك حسب قاعات عرض السينما والشاشات الموجودة بها والأفلام الجديدة التى من المقرر استقبالها فى عيد الأضحى.