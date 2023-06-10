تراجع أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم.. اعرف عيار 21 كام

تسجل أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم انخفاضًا ملحوظًا يقدر بنحو 10 جنيهات داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة ليبلغ سعر عيار 21 الأكثر تداولا 2335 جنيهًا، بعد أن وصل أمس إلى 2345 جنيهًا، بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 24

يبلغ سعر عيار 18 في بداية تعاملات اليوم 2001 بدلًا من 2005 جنيهات، فيما يسجل عيار 24 داخل محلات الصاغة دون مصنعية 2669 جنيها بعد أن وصل أمس إلى 2672 جنيهًا.

أسعار الذهب في مصر

كما تراجع عيار 14 ليصل إلى 1557 جنيهًا للشراء بدلًا من 1560 جنيهًا وعيار 12 يسجل الآن 1334 جنيهًا بالنسبة للشراء.

سعر جنيه الذهب

وبالنسبة لأسعار الجنيهات والسبائك تشهد اليوم داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة هبوطا ملحوظ ليصل سعر جنيه الذهب في بداية تعاملات الصباح 18680 جنيهًا بعد أن سجل أمس الجمعة 18720 جنيهًا للشراء أما السبائك تبلغ الآن 82993 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميا

وعن عن أسعار الذهب عالميا تسجل استقرارا ملحوظا فقد يبلغ سعر الاوقية في بداية تعاملات اليوم 1962 جنيها فيما يسجل الجنيه 44155 جنيها.