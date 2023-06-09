أسعار الذهب اليوم في 3 دول عربية.. تشهد ارتفاعا طفيفا

تشهد أسعار الذهب اليوم في عدة دول عربية بعض التغيرات الطفيفة، إذ زاد سعره في بعض الدول وهبط في دول أخرى، وهذا ما يدفع الكثير من المصريين في الخارج لمعرفة أسعار الذهب في الدول العربية، إذ يتميز الذهب في تلك الدول بالجودة والنقاء وتوافر العيارات العالية.

وترصد «الوطن» أسعار الذهب اليوم في 3 دول عربية هي المملكة العربية السعودية، والإمارات، والكويت، ضمن الموضوعات الخدمية التي تهم جميع القراء.

أسعار الذهب في السعودية اليوم

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، في السعودية فوصل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم إلى 236.82 بعد أن سجل أمس 234.62 ريال، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 217.08 ريال، في حين وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 207.22 ريال، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18، في السعودية اليوم أيضا إلى 177.61 ريال.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة انخفاضا طفيفا عن أمس الخميس، فهبط سعر جرام الذهب عيار 24 ليصل إلى 232 درهما، أما سعر جرام الذهب عيار 22 فيبلغ 212.67 درهم، في حين وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 203 دراهم، بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 174 درهمًا، في الوقت ذاته سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 135 درهمًا، ليقل بقدر 5 دراهم مقابل سعره أمس الذي وصل إلى 140 درهمًا.

أسعار الذهب في الكويت اليوم

وفي دولة الكويت سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 نحو 19.4 دينار، أما سعر جرام الذهب عيار 22 فوصل إلى 17.8 دينار، أما بالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 21 فبلغ نحو 16.843 دينار، إضافة إلى سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، في الكويت فوصل إلى 14.5 دينار.