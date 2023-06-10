جنوب سيناء تستعد لامتحانات الثانوية العامة بـ8 إجراءات.. توفير خبز للمراقبين

ينطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023 خلال ساعات، وبدأت محافظة جنوب سيناء في تنفيذ قرارات اجتماع اللجنة العليا لمتابعة الامتحانات برئاسة المحافظ اللواء خالد فودة.

وقال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، لـ«الوطن»، إن إدارة مرور جنوب سيناء بدأت في وضع الحواجز المرورية في الشوارع المحيطة بلجان الامتحانات.

8 قرارات لمحافظ جنوب سيناء

وأصدر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء 8 قرارات ضمن الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/ 2023، تمثلت في الآتي:

1- نقل أوراق الأسئلة والأجوبة بسيارات مؤمنة من قبل الشرطة.

2- توفير سيارة إسعاف أمام كل لجنة على مستوى المحافظة.

3- توفير طبيب داخل كل لجنة وغرفة عزل.

4- غلق الطرق المجاورة للجان وعمل محاور مرورية.

5- توفير خبز مدعم للمنتدبين لأعمال الثانوية العامة من خارج جنوب سيناء.

6- توفير وقود السيارات التي تقوم بنقل أوراق الاسئلة والإجابة للمدن.

7- توفير مبردات مياه ومرواح داخل اللجان للطلاب.

8- توفير وسائل نقل للطلاب والملاحظين من الوديان والتجمعات البدوية إلى اللجان.

استراحات المراقبين

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، أنه أجرى جولات مكوكية لتفقد استراحات الثانوية العامة، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، مشيرا إلى تجهيز 14 استراحة على مستوى المحافظة، بواقع 7 للرجال، و7 للسيدات، بإجمالي 450 سريرا موزعة على 7 مدن، هي طور سيناء ورأس سدر وأبوزنيمة وأبورديس وشرم الشيخ ودهب ونويبع.