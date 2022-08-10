جنوب سيناء تكرّم الأوائل في الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات غدا

قال اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، إنّ أبناء جنوب سيناء حققوا مراكز متقدمة في شتي المجالات، وهذا العام كان صاحب المركز الأول في الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية من المحافظة.

وأضاف المحافظ لـ«الوطن»، أنّ غدا الخميس يشهد تنظيم احتفال بمركز تمكين المرأة في طور سيناء، لتكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية هذا العام، بحضور القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

منح دراسية

أعلن محافظ جنوب سيناء إنه سوف يقوم هذا العام بمخاطبة الجامعات الخاصة والأهلية من أجل توفير منح دراسية بالمجان لأبناء المحافظة في عدد من الكليات الحاصلين على الثانوية العامة 2022.

وتابع أنّ الدكتور خالد متولي، مفوض المحافظ للمنح والعلاقات الخارجية، خاطب الجامعات للحصول على منح في بعض الكليات التي تسعى لمساعدة أبناء جنوب سيناء، على الرقي والتقدم والحصول على شهادات علمية تفيدهم في الحياة العملية.

وأوضح أنّ المنح لها شروط وضوابط ثابتة، يجري تطبيقها على الجميع دون استثناء، والفرص متساوية بين جميع الطلاب في الفوز بها.

جامعة الملك سلمان

وأكد فوده، أنّه أجرى اتصالات مع مسؤولي جامعة الملك سلمان، لتوفير منح مشابهة للعام الماضي، موضحا أنّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت أمس أنّ جامعة الملك سلمان بفروعها الثلاث، خفّضت أسعار الإقامة داخل المدينة إلى 50% لمساعدة الأسر في خفض التكاليف.

وطالب المحافظ، الطلاب المتفوقين في الثانوية العامة 2022، بالحفاظ على تفوقهم طوال فترة الدراسة للاستمرار في المنحة، مشيرا إلى أنّ المحافظة حصلت في العام الماضي على أكثر من 175 منحة دراسية في عدد من الجامعات الخاصة والأهلية.