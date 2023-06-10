بدء تلقي تظلمات الطلاب على نتيجة الشهادة الإعدادية في مطروح غدا

أعلن عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، بدء تلقي تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثانى للعام الدراسي 2022/ 2023 اعتباراً من غد الأحد، وذلك بمقر دواوين الإدارات التعليمية، ولمدة خمسة عشر يومًا.

تظلمات الشهادة الإعدادية

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، إن الطالب وولي أمره عليهما التقدم بطلب بشأن تظلمات الشهادة الإعدادية عن طريق الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، مع سداد الرسوم المقررة عن كل مادة يرغب الطالب في الإطلاع عليها، وتبلغ 35 جنيها فقط لا غير، وفقاً للكتاب الدوري الصادر في 28 مارس 2022، على أن تقوم الإدارات التعليمية بتجميع الطلبات وتسليمها للجنة النظام والمراقبه بمدرسة «العمدة أحمد طرام» الإعدادية بنات، والذي يحدد المواعيد المقررة لكل طالب للاطلاع على كراسات الإجابة الخاصة به.

منع اصطحاب الهاتف المحمول

وأكد وكيل تعليم مطروح، في بيان، أنه خلال الاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية لا يجب على الطالب أو ولي أمره اصطحاب الهاتف المحمول، أو أي أجهزة إلكترونية، داخل لجنة النظام والمراقبة.

وأوضح وكيل تعليم مطروح، أن الطالب يطلع على صور كراسات الإجابة في المواد التي يتظلم عليها، ويكتب ملاحظاته التي يتم عرضها على موجه عام المادة قبل إعادة فحص ورقة الإجابة الخاصة به، على أن يتم إخطار الطالب والإدارة بنتيجة التظلم عقب الانتهاء من فحصه.