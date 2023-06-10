وزارة الصحة: تطعيمات الحجاج إجبارية ومتوفرة في جميع الوحدات الصحية

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة عاجلة للحجاج بيت الله الحرام، مؤكدة أن تقرير رسمي لها، أن تطعيمات الحجاج إجبارية وضرورية ولا بد من الحصول عليها قبل أداء مناسك الحج وتشمل تطيعم ضد فيروس كورونا والحصول على شهادة التطعيم، والحصول على تطعيم الالتهاب السحائي وتطعيم الإنفلونزا الموسمية للوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية.

تطعيمات الحجاج في كل الوحدات الصحية

وتابعت وزارة الصحة والسكان، بأن تطعيمات الحجاج متوافرة داخل كافة الوحدات الصحية، وشهادات تطعيم لقاح كوورونا موجودة في مراكز الحجاج أو المسافرين إلى الخارج وموزعة على مستوى محافظات الجمهورية، لافتة إلى التعلميات الموجهة لكافة الوحدات الصحية بضرورة تسهيل مهمة الحصول على تطعيم الحجاج، موضحة أنه يمكن معرفة أقرب وحدة صحية ومكان استخراج شهادة تطعيم كورونا من خلال الإتصال بالخط الساخن 105 وسيتم الرد على كافة التساؤلات.

الإجراءات الاحترازية للحجاج

ونصحت وزارة الصحة والسكان الحجاج بأهمية اتباع الإجراءات الإحترازية اللازمة في تطعيمات الحجاج وارتداء الكمامات والبعد عن الزحام وتجنب الإصابة بالإجهاد الحراري من خلال ارتداء الملابس الصيفية وتجنب التعرض لأشعة الشمس واستخدام المظلة لتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس.

لقاح الإنفلونزا الموسمية لكبار السن

وأكدت على أهمية الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، لتجنب الإصابة بالأمراض المعدية، والحصول على كمية وفيرة من الأدوية واصطحاب تقرير طبي بتفاصيل الحالة المرضية والأدوية وجرعاتها وأي تعليمات إضافية تساعد الفريق الطبي لتقديم المساعدة الطبية على أكمل وجه.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أنه يمكن الحصول على لقاح كورونا قبل السفر ممن لم يحصل على اللقاح قبل ذلك وهو جرعة جونسون وهي واحدة، مؤكدة على تشديد السلطات السعودية على أهمية الحصول على لقاحات كورونا.