وزارة الصحة: يوجد في مصر مولود كل 14 ثانية.. ووصلنا إلى 105 ملايين نسمة

قال الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون الإسكان والتنمية الأسرة، إن مصر الدولة الأولى عربيا في عدد السكان، والثالثة أفريقيا، والرابعة عشر عالميا، ويولد في اليوم الواحد حوالي 5982 مولودا، بمعنى أن كل 14 ثانية مولود.

وصول عدد السكان إلى 105 ملايين نسمة

وتابع عمرو حسن خلال لقائه ببرنامج «بصراحة»، تقديم الإعلامية رانيا هاشم، المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن يوم 1‏/6‏/2023 عدد سكان مصر وصل إلى 105 ملايين نسمة، والمصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لافتا إلى أنه يوجد ساعة هناك مكتوب فيها عدد السكان، وتحسب عدد المواليد مطروحا منه عدد الوفيات.

2 مليون نسمة في آخر سنة

وأشار إلى أن في آخر سنة جرى ولادة 2 مليون و183 ألف مولود، وهذا عدد كبير جدا، ويشكل ضغطا على الموارد، مؤكدا أن السكان عنصر من أهم عناصر القوة الشاملة للدولة، لكن هذا المبدأ مشروط أن الزيادة لا تتجاوز قدرة الدولة على توفير الخدمات بطريقة مناسبة، ولا تؤثر في نصيب الفرد من الموارد الطبيعية.