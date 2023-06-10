توريد 192 ألف طن قمح لشون وصوامع كفر الشيخ منذ بدء موسم الحصاد

قال عماد حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة، في محافظة كفر الشيخ، إن نسبة توريد القمح المحلي على مستوى المحافظة سجلت نحو 192 ألفا و350 طنا و285 كيلوجراما حتى اليوم، لافتاً إلى أن عمليات توريد القمح من قبل المزارعين تشهد تزايدا جيدا على مدار اليوم.

توريد القمح في كفر الشيخ

وأوضح «حبيب»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن معدلات توريد القمح في كفر الشيخ، اليوم السبت، شهدت ارتفاعا ملحوظا، مشيرا إلى تسهيل كل الإجراءات الإدارية والمالية خلال تسليم المزارعين بالمحافظة مستحقاتهم المالية، عقب عمليات التوريد للقمح.

حصاد محصول القمح في كفر الشيخ

وأضاف، أن موسم حصاد القمح المحلي للعام الجاري 2023 في محافظة كفر الشيخ، مازال مستمرا حتي اليوم السبت، حيث سجلت نسبة ما تم حصاده من محصول القمح نحو 99.5%، ونسبة المساحات المنزرعة من المحصول 254 ألف فدان.