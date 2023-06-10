موعد صلاة عيد الأضحى بالقاهرة 2023.. «عشان ترتب جدول يومك»

أيام مباركة لها طابع ديني خاص ينتظرها الكثير من المواطنين بنهاية الشهر الجاري، إذ يفصلنا عن عيد الأضحى 2023 أيام قليلة فقط، تلك المناسبة التي ينتظرها الراغبون في أداء مناسك الحج هذا العام، ويستعد لها الراغبون في شراء الأضاحي وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين، الأمر الذي يجعل العديد منهم يهتمون بمعرفة موعد صلاة عيد الأضحى بالقاهرة 2023، حتى يتمكّنوا من ترتيب جدولهم الخاص بهذا اليوم.

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن موعد صلاة العيد في جميع المحافظات، وتحديدًا موعد صلاة عيد الأضحى بالقاهرة 2023، والجيزة والإسكندرية والقليوبية وأسوان، وغيرها من المحافظات الأخرى الموجودة في مصر، حرصًا منه على إطلاع المواطنين على مواعيد الصلاة الأقرب لقلوبهم على مدار العام، وجاء موعد الصلاة كالتالي:

موعد صلاة عيد الأضحى بالقاهرة 2023

وحدد المعهد القومي للبحوث الفلكية موعد صلاة عيد الأضحى بالقاهرة 2023، لتبدأ في تمام الساعة 6:21 صباحًا، بينما تكون في محافظة الجيزة في تمام الساعة 6:22 صباحًا، وبالنسبة لموعدها في محافظة الإسكندرية، فتكون في تمام الساعة 6:24 صباحًا، ويأتي موعدها في محافظة بورسعيد فيكون في تمام الساعة 6:14 صباحًا، وفي السويس تكون في تمام الساعة 6:16 صباحًا، وعن موعدها في محافظة المنيا فتبدأ في تمام الساعة 6:28 صباحًا، ويأتي موعد صلاة عيد الأضحى بأسيوط ليكون في تمام الساعة 6:28 صباحًا، وبالنسبة لمرسى مطروح يكون في تمام الساعة 6:34 صباحا.

موعد عيد الأضحى 2023

وأوضح معهد البحوث الفلكية موعد عيد الأضحى 2023، لتكون وقفة عرفات يوم 9 من ذي الحجة، لتوافق يوم الثلاثاء 27 يونيو الجاري، بينما يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك 10 من ذي الحجة الموافق الأربعاء 28 من شهر يونيو الحالي.