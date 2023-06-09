آخر موعد لحجز قطارات عيد الأضحى المبارك.. «الحق تذكرتك»

ينتظر الكثيرون عيد الأضحى المبارك، لقضاء إجازة سعيدة بصحبة الأهل والأصدقاء، وبحكم العمل أو الدراسة، يضطر العديد للسفر والتنقل من مكان لآخر مستقلين القطارات، وحددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، موعد حجز قطارات عيد الأضحى المبارك 2023، بدءا من يوم الخميس الماضي 8- 6- 2023.

آخر موعد لحجز قطارات العيد

وفي إطار سلسلة الخدمات المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن»، آخر موعد لحجز تذاكر قطارات عيد الأضحي المبارك 2023.

وحددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، آخر يوم لحجز تذاكر قطارات عيد الأضحى 2023، يوم 14 يونيو للسفر يوم 28 يونيو 2023.

جدول مواعيد حجز قطارات العيد

وبالنسبة للسفر يوم 28 يونيو 2023 يتم الحجز يوم 14 يونيو 2023.

للسفر يوم 27 يوينو 2023 يتم الحجز يوم 13 يونيو 2023.

للسفر يوم 26 يونيو 2023 يتم الحجز يوم 12 يونيو 2023.

للسفر يوم 25 يونيو 2023 يتم الحجز يوم 10 يونيو 2023.

للسفر يوم 24 يونيو 2023 يتم الحجز يوم 10 يونيو 2023.

للسفر يوم 23 يونيو 2023 يتم الحجز اليوم 9 يونيو 2023.

وانتهي أمس الخميس 8 يونيو جحز تذاكر يوم 22 يونيو 2023.

الوقت المناسب لحجز قطارات عيد الأضحي

نظرا لأن عدد كبير من المواطنين يستقلون القطارات، وخاصة في الأعياد والمناسب، يكثر الإقبال على السفر بها، لذا ينصح بالذهاب إلى المحطات في الصباح الباكر لحجز تذاكر قطارات العيد، وخاصة إذا كنت تريد السفر قبيل العيد بيوم أو يومين.