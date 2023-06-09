رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

آخر موعد لحجز قطارات عيد الأضحى المبارك.. «الحق تذكرتك»

كتب:

صفية النجار
06:32 م | الجمعة 09 يونيو 2023
اخر موعد لحجز قطارات عيدالأضحي 2023

اخر موعد لحجز قطارات عيدالأضحي 2023

ينتظر الكثيرون عيد الأضحى المبارك، لقضاء إجازة سعيدة بصحبة الأهل والأصدقاء، وبحكم العمل أو الدراسة، يضطر العديد للسفر والتنقل من مكان لآخر مستقلين القطارات، وحددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، موعد حجز قطارات عيد الأضحى المبارك 2023، بدءا من يوم الخميس الماضي 8- 6- 2023.

آخر موعد لحجز قطارات العيد

وفي إطار سلسلة الخدمات المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن»، آخر موعد لحجز تذاكر قطارات عيد الأضحي المبارك 2023. 

وحددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، آخر يوم لحجز تذاكر قطارات عيد الأضحى 2023، يوم 14 يونيو للسفر يوم 28 يونيو 2023.

جدول مواعيد حجز قطارات العيد

وبالنسبة للسفر يوم 28 يونيو 2023 يتم الحجز يوم 14 يونيو 2023.

للسفر يوم 27 يوينو 2023 يتم الحجز يوم 13 يونيو 2023.

للسفر يوم 26 يونيو 2023 يتم الحجز يوم 12 يونيو 2023.

للسفر يوم 25 يونيو 2023 يتم الحجز يوم 10 يونيو 2023.

للسفر يوم 24 يونيو 2023 يتم الحجز يوم 10 يونيو 2023.

للسفر يوم 23 يونيو 2023 يتم الحجز اليوم 9 يونيو 2023.

وانتهي أمس الخميس 8 يونيو جحز تذاكر يوم 22 يونيو 2023.

الوقت المناسب لحجز قطارات عيد الأضحي

نظرا لأن عدد كبير من المواطنين يستقلون القطارات، وخاصة في الأعياد والمناسب، يكثر الإقبال على السفر بها، لذا ينصح بالذهاب إلى المحطات في الصباح الباكر لحجز تذاكر قطارات العيد، وخاصة إذا كنت تريد السفر قبيل العيد بيوم أو يومين.

اقرأ المزيد:

بدء حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى المبارك ليوم 23 يونيو الجاري

بدء حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى اليوم.. اعرف المواعيد والتفاصيل

بدء حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى المبارك 2023.. اعرف الجدول كاملا

«السكة الحديد»: إتاحة حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى المبارك 2023 من الغد

«السكة الحديد» تعلن مواعيد حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى

«السكة الحديد»: إتاحة حجز 20% من تذاكر قطارات عيد الأضحى عبر المحمول

كيفية الحصول على تذاكر للسفر بالقطارات.. «لو مالحقتش حجز عيد الأضحى»
بقلم صفية النجار