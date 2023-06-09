«البحوث الفلكية» يعلن مواعيد صلاة عيد الأضحى 2023 في المحافظات والمدن

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور جاد القاضي، موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في مصر بالمدن والمحافظات المختلفة، وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد، كاشفا عن أول المدن التي سيؤدي سكانها صلاة العيد وكذلك آخر المدن.

موعد صلاة عيد الأضحى

وتستعرض الوطن في النقاط التالية موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في المحافظات والمدن داخل مصر:

القاهرة: 6:21

الجيزة: 6:22

الاسكندية: 6:24

بورسعيد: 6:14

السويس: 6:16

العريش: 6:08

الطور: 6:16

سانت كاترين: 6:14

طابا: 6:08

شرم الشيخ: 6:14

دمنهور: 6:22

طنطا: 6:20

المنصورة: 6:18

الزقازيق: 6:19

بنها: 6:21

شبين الكوم: 6:21

كفر الشيخ: 6:20

الفيوم: 6:25

بني سوسف: 6:24

المنيا: 6:28

المنيا: 6:28

اسيوط: 6:28

سوهاج: 6:28

قنا: 6:24

أسوان: 6:28

أبوسمبل: 6:37

مرسي مطروح: 6:34

الغردقة: 6:18

الخارجة: 6:36

الإسماعيلية: 6:16

دمياط: 6:16

السلوم: 6:42

نويبع: 6:10

حلايب: 6:17

شلاتين: 6:19

وطبقا للحسابات الفلكية، التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس في المعهد، فإنّ هلال شهر ذو الحجـة سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 38 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من ذي القعدة 1444هــ الموافق 18/6/2023م.

الهلال الجديد في سماء مكة المكرمةوأضاف: «ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 29 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 36 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي المحافظات المصرية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (31 - 37 دقيقة)، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (7 – 44 دقيقة)».

الإثنين 19 يونيو غرة ذو الحجةوواصل: «تكون غرة شهر ذو الحجـة 1444هـ فلكياً يوم الإثنين 19/ 6/ 2023م، وتكون وقفة عرفات لعام 1444هـ فلكياً يوم الثلاثاء 27/6/2023م، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1444هـ فلكياً يوم الأربعاء 28/6/2023م».