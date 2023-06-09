موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2023 في مصر.. تصل إلى 5 أيام

حدد المركز القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد عيد الأضحى المبارك 2023 في مصر، وتبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك 2023 من الثلاثاء 27 يونيو 2023، وهو يوم وقفة عرفات الموافق 9 ذي الحجة 1444.

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2023 في مصر

في إطار سلسلة الخدمات المقدمة لجمهور القراء على مدار الساعة تستعرض «الوطن» إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الحكومي والقطاع الخاص والبنوك وفقا لما هو معلن رسميا:

إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الحكومي

حدد الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الحكومي، بدءًا من يوم الثلاثاء 27 يونيو حتى السبت 1 يوليو، ويدخل ضمنها إجازة 30 يونيو التي تكون يوم الجمعة، وبهذا يكون مجمل عدد أيام إجازة عيد الأضحى للقطاع الحكومي 5 أيام.

إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص

أما عن إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص فإنه طبقا لقانون العمل المصري، يحق كل موظف أوعامل سواء في قطاع العام أو الخاص الحصول على كافة الإجازة الرسمية.

ووفقا لقانون الخدمة المدنية رقم81 لسنة 2016، سيحصل العاملون بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص على إجازة عيد الأضحى 2023 بأجر كامل، بداية من 27 يونيو حتى 1 يوليو 2023.

إجازة عيد الأضحى 2023 للبنوك

ويخضع العاملون في البنوك لقانون العمل والخدمة المدنية لذا تطبق عليهم نفس عدد أيام الإجازات، لتكون العودة للعمل رسميا عقب إجازة عيد الأضحى المبارك التي تنتهي الأحد 2 يوليو 2023.

الإجازات المتبقية في 2023

وتأتي الإجازات المتبقية خلال العام الجاري عقب إجازة عيد الفطر المبارك، على النحو التالي:

- إجازة رأس السنة الهجرية وتوافق الأربعاء 19 يوليو.

- إجازة عيد الثورة وتوافق الأحد 23 يوليو.

- إجازة المولد النبوي الشريف وتوافق 27 سبتمبر 2023.

- عيد القوات المسلحة ويوافق الجمعة 6 أكتوبر 2023.