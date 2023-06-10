عاجل.. نجم فيوتشر يفض الاشتباك بين الأهلي والزمالك على ضمه

رد محمد رضا بوبو، لاعب فريق فيوتشر، على الصراع الدائر بين قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، على ضمه في الموسم المقبل، خاصة في ظل سعي القطبين للتعاقد مع اللاعب لتعزيز صفوفهما بالموسم الجديد.

رسالة محمد رضا بوبو عن اللعب لـ الأهلي أو الزمالك في الموسم المقبل

وقال محمد رضا بوبو في رسالة نارية من خلال تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بشأن صراع الأهلي والزمالك: «اخًواتي واهل بلدي وحبايب قلبي والناس كلها الي مبسوطة طبعا انا لو ف حاجه رسمي واكيد اول ناس هفرحكو والله بس، لسه مفيش حاجه حصلت لسه عندي 6 ماتشات ف الدوري مهمين ان الواحد يحقق الهدف اننا نلعب افريقيا وعندنا قبل نهائي كاس رابطه وكاس مصر ومفيش اي حاجه وان شاء الله لو ف حاجه رسمي اول ناس هفرحكو والله الف شكر علي الرسايل والفرحة اللي باينه عليكو، ادعولي ربنا يكرم في اللي جاي ان شاء الله والخيرة فينا اختاره الله، وأنا دلوقتي لاعب في نادي فيوتشر وده شرف كبير ليا».

الأهلي يصارع الزمالك على ضم محمد رضا بوبو

ويسعى فريقا الأهلي والزمالك، في الوقت الحالي، للتعاقد مع محمد رضا بوبو، الذي ظهر بمستويات قوية رفقة فريق فيوتشر ويساهم في وضع فريقه ضمن المنافسين على لقب الدوري الممتاز، هذا الموسم.

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