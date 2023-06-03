عاجل.. الزمالك يصدم موسيماني بعد حديثه عن رفضه تدريب الأبيض

نفي طارق يحيي عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك، تواصل مجلس إدارة الفريق الأبيض، مع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق لفريق الأهلي المصري، والحالي لنادي أهلي جدة السعودي، لقيادة كتيبة القلعة البيضاء.

طارق يحيى: الزمالك لم يتواصل مع موسيماني

وقال طارق يحيى عضو اللجنة الفنية بالفريق الأبيض، في تصريحاته عبر برنامج «الكلاسيكو» مع الإعلامية سهام صالح: «موسيماني يكذب، مفيش حد من الزمالك تواصل معاه لا من قريب ولا من بعيد».

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