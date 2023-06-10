موعد مباراة الزمالك وفاركو في كأس مصر وتردد القناة الناقلة

ينتظر عشاق الأبيض انطلاق لقاء مهم بين الزمالك وفاركو في بطولة كأس مصر، إذ يواصل الجهاز الفنى لأبناء ميت عقبة بقيادة الكولومبي أوسوريو استعداداته لمواجهة حاسمة لا تحتمل الخسارة، ومن أجل مواصلة تحقيق الانتصارات بعدما حقق الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

ويتلقي الزمالك مع فريق فاركو، بعدما تأهل الأبيض إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر، عقب فوزه أمام بروكسي 3 / 2 في المواجهة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة، بعدما شهدت المباراة اللجوء للأوقات الإضافية عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بثنائية.

موعد مباراة الزمالك وفاركو بكأس مصر

يستعد الزمالك لمواجهة فاركو في كأس مصر، يوم الجمعة الموافق 23 يونيو الجاري، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء على أرض ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وفاركو فى كأس مصر، ويأتي ترددها كما يلي:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11681.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد أون تايم سبورت 2

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12303.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.