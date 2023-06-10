عاجل.. أوسوريو يطيح بـ9 لاعبين خارج الزمالك.. قرارات فنية حاسمة

تشهد قائمة نادي الزمالك تغييرات بالجملة خلال منافسات الموسم الكروي الجديد 2023-2024، خاصة أن إدارة القلعة البيضاء ترغب في إعادة الفريق إلى طريق البطولات من جديد وتعويض جماهير الفارس الأبيض عن الموسم الكارثي الحالي للفريق.

قائمة الراحلين عن الزمالك في الموسم الجديد

وعلم «الوطن سبورت»، أن قائمة اللاعبين الراحلين عن نادي الزمالك بالموسم الجديد، استقر عليها الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأبيض، لأسباب مختلفة.

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