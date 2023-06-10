هيئة الأرصاد الجوية: انخفاض جديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأيام الماضية شهدت عدم استقرار في الأحوال الجوية حتى بدأت في التحسن منذ أمس، لتصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة اليوم إلى 34 درجة مئوية.

انخفاض درجات الحرارة في جنوب الصعيد

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة TeN، أن درجات الحرارة انخفضت في جنوب الصعيد عن الأيام الماضية وستواصل الانخفاض خلال الأيام المقبلة لنشعر بأجواء أكثر اعتدالا، ونشاط الرياح خلال الـ72 ساعة المقبلة لكنها غير مثيرة للأتربة على معظم المحافظات.

ضرورة تجنب أشعة الشمس خلال فترة الظهيرة

ونصحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية بتجنب أشعة الشمس خلال فترة الظهيرة ووجود غطاء للرأس والحصول على كثير من السوائل.

وأشارت إلى احتمالية حدوث تقلبات جوية جديدة خلال الفترة القادمة ونصحت أيضا بمتابعة نشرات الطقس والأحوال الجوية لمعرفة تطورات حالة الجو قبل مغادرة المنزل.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية على النحو التالي:

- القاهرة 34 - 22

- العاصمة الإدارية 34 - 23

- أكتوبر 35 - 23

- بنها 34 - 23

- دمنهور 31 - 23

- وادي النطرون 35 - 22

- كفر الشيخ 33 - 22

- المنصورة 33 - 23

- الزقازيق 34 - 24

- شبين الكوم 34 - 23

- طنطا 33 - 21

- دمياط 29 - 22

- بورسعيد 27 - 21

- الإسماعيلية 35 - 23

- السويس 34 - 21

- العريش 30 - 22

- رفح 29 - 22

- رأس سدر 35 - 20

- نخل 33 - 14

- كاترين 27 - 16

- الطور 35 - 24

- طابا 34 - 27

- شرم الشيخ 38 - 26

- الإسكندرية 27 - 20

- العلمين الجديدة 26 - 20

- مطروح 26 - 19

- السلوم 29 - 18

- سيوة 34 - 20

- رأس غارب 37 - 29

- الغردقة 37 - 27

- سفاجا 39 - 28

- مرسى علم 39 - 27

- شلاتين 37 - 28

- حلايب 37 - 28

- أبو رماد 36 - 27

- رأس حدربة 35 - 28

- الفيوم 35 - 25

- بني سويف 36 - 27

- المنيا 35 - 24

- أسيوط 36 - 25

- سوهاج 39 - 27

- قنا 40 - 28

- الأقصر 41 - 28

- أسوان 42 - 29

- الوادي الجديد 39 - 29

- أبو سمبل 41 - 30.