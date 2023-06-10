الأرصاد الجوية تكشف عن درجات الحرارة اليوم.. تصل لـ42 في الصعيد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 10-6-2023، إذ يسود طقس معتدل في الصباح الباكر وفي المساء على كافة الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

رياح على السواحل الشمالية وجنوب البلاد

وتكون الظاهرة المؤثرة في طقس اليوم هي نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية على النحو التالي:

- القاهرة 34 - 22

- العاصمة الإدارية 34 - 23

- أكتوبر 35 - 23

- بنها 34 - 23

- دمنهور 31 - 23

- وادي النطرون 35 - 22

- كفر الشيخ 33 - 22

- المنصورة 33 - 23

- الزقازيق 34 - 24

- شبين الكوم 34 - 23

- طنطا 33 - 21

- دمياط 29 - 22

- بورسعيد 27 - 21

- الإسماعيلية 35 - 23

- السويس 34 - 21

- العريش 30 - 22

- رفح 29 - 22

- رأس سدر 35 - 20

- نخل 33 - 14

- كاترين 27 - 16

- الطور 35 - 24

- طابا 34 - 27

- شرم الشيخ 38 - 26

- الإسكندرية 27 - 20

- العلمين الجديدة 26 - 20

- مطروح 26 - 19

- السلوم 29 - 18

- سيوة 34 - 20

- رأس غارب 37 - 29

- الغردقة 37 - 27

- سفاجا 39 - 28

- مرسى علم 39 - 27

- شلاتين 37 - 28

- حلايب 37 - 28

- أبو رماد 36 - 27

- رأس حدربة 35 - 28

- الفيوم 35 - 25

- بني سويف 36 - 27

- المنيا 35 - 24

- أسيوط 36 - 25

- سوهاج 39 - 27

- قنا 40 - 28

- الأقصر 41 - 28

- أسوان 42 - 29

- الوادي الجديد 39 - 29

- أبو سمبل 41 - 30.