بعد إعلان خبراء الأرصاد بدء ظاهرة «النينو».. ماذا نعرف عنها؟ (فيديو)

أعلن خبراء الأرصاد الجوية في الولايات المتحدة الأمريكية وصول ظاهرة مناخية طبيعية تعرف باسم «النينو»، التي تتسبب في ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية، حيث جاء في بيان لعلماء في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية «نوا» أن ظاهرة النينو المتوقعة قد ظهرت بالفعل.

لوريوكس: تتسبب ظاهرة «النينو» في مجموعة من التأثيرات

وقالت ميتشيل لوريوكس الخبيرة في مركز التنبؤ بالمناخ، التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في الولايات المتحدة الأمريكية إنه: «اعتمادا على قوتها، يمكن أن تتسبب النينو في مجموعة من التأثيرات، مثل زيادة مخاطر هطول الأمطار الغزيرة والجفاف في مواقع معينة حول العالم».

وأضافت ميتشيل لوريوكس: «يمكن أن يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم أو تخفيف بعض التأثيرات المتعلقة بظاهرة النينو الجوية، و على سبيل المثال، يمكن أن تؤدي ظاهرة النينو الجوية إلى تسجيل أرقام قياسية جديدة في درجات الحرارة، لاسيما في المناطق التي تعاني بالفعل من درجات حرارة أعلى من المتوسط خلال الظاهرة».

تأثير ظاهرة النينو المناخية يكون أكثر وضوحا خلال فصل الشتاء

وبحسب بيان الإدارة الأمريكية فأن تأثير ظاهرة النينو المناخية يكون أكثر وضوحا خلال فصل الشتاء، مما يؤدي إلى ارتفاع فرص درجات الحرارة الأكثر احترارا عن المتوسط في جميع أنحاء شمال الولايات المتحدة الأمريكية والأحوال الأكثر رطوبة من المتوسط في المنطقة من جنوب كاليفورنيا على طول ساحل الخليج الأمريكي.

ماذا تعني ظاهرة النينو المناخية؟

ويمكن أن تعني ظاهرة النينو أيضا حدوث ظروف أكثر جفافا من المتوسط في شمال غربي المحيط الهادي، حيث قالت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في الولايات المتحدة الأمريكية: «لن تنتج كل هذه التأثيرات عن حدوث النينو لمرة واحدة، لكن ظاهرة النينو تزيد من احتمالات حدوثها».

ما الفرق بين ظاهرة النينو و نظيرتها لا نينا؟

وبحسب خبراء الأرصاد و المناخ فظاهرة النينو تعزز ونظيرتها المناخية «لا نينا» الطقس القاسي في العديد من مناطق العالم، حيث ترفع ظاهرة «النينو» المناخية متوسط درجات الحرارة العالمية، في حين أن «لا نينا» تخفض درجات الحرارة، وتظهران بالتناوب كل بضع سنوات.