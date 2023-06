بعد إعلان خبراء الأرصاد بدء ظاهرة «النينو».. ماذا نعرف عنها؟ (فيديو)

أعلن خبراء الأرصاد الجوية في الولايات المتحدة الأمريكية وصول ظاهرة مناخية طبيعية تعرف باسم «النينو»، التي تتسبب في ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية، حيث جاء في بيان لعلماء في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية «نوا» أن ظاهرة النينو المتوقعة قد ظهرت بالفعل.

وقالت ميتشيل لوريوكس الخبيرة في مركز التنبؤ بالمناخ، التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في الولايات المتحدة الأمريكية إنه: «اعتمادا على قوتها، يمكن أن تتسبب النينو في مجموعة من التأثيرات، مثل زيادة مخاطر هطول الأمطار الغزيرة والجفاف في مواقع معينة حول العالم».

