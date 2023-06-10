معهد البحوث الفلكية يحدد موعد وقفة عيد الأضحى 2023

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الدكتور جاد القاضي، أن موعد وقفة عيد الأضحى 2023 وفقاً للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد سيكون يوم الثلاثاء الموافق 27 من شهر يونيو الجاري، على أن يكون موعد أول أيام عيد الأضحى 2023 يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو، لافتا إلى أن الرأي النهائي لموعد العيد يرجع لدار الإفتاء المصرية بالتنسيق مع الممكلة العربية السعودية.

وقفة عيد الأضحى 2023

وأكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي لـ«الوطن» أن وقفة عيد الأضحى 2023 هي موعد يوم وقفة عرفات، لافتا إلى أن المعهد بالتنسيق مع دار الإفتاء الممصرية يبدأ في استطلاع هلال شهر ذي الحجة بعد المغرب مباشرة يوم 29 من ذي القعدة 1444 هجريًا، وذلك وفقاً للضوابط والاشتراطات المعمول بها في هذا الشأن.

عيد الأضحى المبارك 2023

وكشف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفزيقية، عن أن هناك عددا من الضوابط والقواعد والاشتراطات يتم العمل بها لاستطلاع أهلة الشهور العربية، أبرزها هو أن الاستطلاع يكون بالتنسيق بين المعهد ودار الإفتاء وهيئة المساحة، وأن هناك أكثر من موقع يتم من خلاله رؤية الهلال بعيدًا عن العمران البشري والمصانع ومصافي البترول والأضواء، وتكون أعلى قمم الجبال .