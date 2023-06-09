أكبر مرصد في مصر وشمال إفريقيا.. عدسته 6.5 متر بجنوب سيناء

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل إنشاء أكبر مرصد في مصر وشمال إفريقيا يتم إنشاؤه في محافظة جنوب سيناء.

وقال جاد القاضي: «يجري الآن العمل على إنشاء مرصد فلكي بجبل الوجوم بجنوب سيناء، وذلك بعد التلوث الضوضائي الكبير الذي بدأ يحيط بمرصد القطامية»

قطره 6.5 متر ويواكب متغيرات العصر

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المعهد أجري دراسات لأكثر من 20 منطقة أعلى قمم جبال في مصر، وتم الاستقرار على جبل الوجوم بجنوب سيناء، وبالفعل بدأ العمل به منذ عام 2017، بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية، لافتا إلى أن المرصد سيكون الأكبر بمنطقة شمال إفريقيا، والأحدث من حيث الإمكانيات العلمية.

البحوث الفلكية: نتعاون مع الجانب الصيني بمختلف المجالات البحثية

وكشف رئيس المعهد تفاصيل المرصد الجديد، والمتمثلة في تكلفته التي ستصل لـ100 مليون دولار، كما أن قطر العدسة ستكون 6.5 متر، تعادل 3 أضعاف قطر العدسة بمرصد القطامية، وأنه من المتوقع أن يتم الانتهاء منه وافتتاحه خلال الـ4 سنوات المقبلة.

وتابع بأنه جرى شراء عدد من الأجهزة الخاصة بالمرصاد، لافتا إلى أن الدراسات التي جرت لإنشاء المرصد وضعت كافة آليات التشغيل والعمل بالمرصد.

وأضاف أن الهدف من المرصد سيسهم في متابعة أحدث ما توصل إليه للفلك ومتابعة المجال الفضائي بصورة أفضل لعشرات السنوات، مؤكدا أن العمل يجري بالتنسيق مع الجانب الصيني لما له دور كبير في أبحاث وابتكارات مجالات الفضاء.