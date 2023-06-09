إصابة سيدتين في انقلاب سيارة على طريق أسيوط الغربي بالفيوم

أُصيب سيدتان بإصابات متنوعة وجروح وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، مساء اليوم الجمعة، إثر تعرضهما لانقلاب سيارة ملاكي كانا يستقلانها على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد سائقة السيارة، وفقدانها السيطرة عليها فانقلبت بهما في نهر الطريق.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من مرفق إسعاف الفيوم بتلقيهم استغاثة لنقل اثنتين مصابتين في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، قبل كمين الروس بحوالي 2 كيلو، بدائرة مركز الفيوم.

إصابة سيدتين بالحادث

وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ أنّ حادث طريق أسيوط الصحراوي اليوم أسفر عن سيدتين بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة وهما إكرام طلعت عبده تواضروس، 58 سنة، ومنال ماهر مدور سمعان، 48 سنة، وكلاهما مقيمتان بمحافظة المنيا.

نقل المصابتين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بسيارتين إلى مكان الحادث على الفور، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهما في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهما وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهما، تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما بحسب إصابة كل منهما.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، ونقل السيارة المنقلبة إلى المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق الفيوم/ أسيوط الغربي، وتحرر المحضر اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.