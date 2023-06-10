رئيس جامعة حلوان: توظيف المقررات الدراسية لحل المشكلات الميدانية

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أهمية توظيف البرامج والمقررات الدراسية في حل المشكلات الميدانية بما يتسق مع أولويات الدولة الاستراتيجية وبما يخدم أهداف التنمية المستدامة.

وقال رئيس جامعة حلوان، في بيان صحفي، اليوم السبت، أن طلاب كلية التربية شاركوا في المسابقة النهائية للمشاريع الطلابية في إطار برنامج التبادل الافتراضي هايفر، بالتعاون مع جامعة فلوريدا الأمريكية FAMU، وبتنسيق من مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، وهو برنامج محاضرات افتراضية تبادلية لتعزيز الأنشطة التدريسية وتطوير مشروعات مشتركة بين الطلاب من الجامعات العربية والجامعات الامريكية بتمويل كامل من الحكومة الأمريكية.

تعزيز مهارات الطلاب

وأشاد «قنديل»، بالتعاون المثمر بين جامعة حلوان والشركاء الدوليين، لافتًا إلى أن التعاون مع السفارة الأمريكية ومعهد التربية الدولية أسفر عن تعزيز مهارات الطلاب وتأهيلهم للتواصل مع نظرائهم من الطلاب الدوليين بما يعزز مخرجات التعلم ومواصفات الخريج الدولي.

من جانبه، أفاد الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، بتميز المشروع المقدم من طلاب كلية التربية والذي يخدم استراتيجية التحول الرقمي والتعلم عبر المنصات الإلكترونية، كما أثنى سيادته على دور الطلاب الفعال ومهاراتهم في العرض وتميزهم بالثقة بالنفس والذكاء في الرد على تساؤلات لجنة التحكيم.

تطوير مشروع يحقق أهداف التعليم الهجين

بدوره، أشاد الدكتور حسام حمدي عميد كلية التربية على الجهد الكبير الذي بذله طلاب الفرقة الرابعة بشعبة اللغة الإنجليزية بدعم وإرشاد وتوجيه من الدكتورة إيناس القاضي بقسم التربية المقارنة والإدارة التربوية، بالتعاون مع مكتب العلاقات الدولية بالجامعة؛ مما مكنهم من تطوير مشروع يحقق أهداف التعليم الهجين والتعلم الذاتى لحل العديد من المشكلات التعليمية وفق أنماط التعلم المختلفة