مصرع شاب وإصابة آخرين في حادث سير بالدقهلية

لقي شاب مصرعه وأصيب شخصان آخران في حادث تصادم سيارة نقل بعدة سيارات أمام سوق المواشي على الطريق بين مدينتي جمصة وبلقاس بالدقهلية، وجرى نقلهم إلى مستشفى بلقاس العام، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

مصرع شاب وإصابة اثنين في حادث

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز بلقاس، يفيد بمصرع شاب وإصابة اثنين نتيجة تعرضهم لحادث تصادم بعد اصطدام سيارة نقل ثقيل بعدة سيارات أمام سوق المواشي على الطريق بين مدينتي بلقاس وجمصة.

وانتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتبين وفاة شاب يدعى وجدي سمير صالح يونس، 35 عاما، وإصابة محمود كامل إبراهيم، 58 عاما، من السنبلاوين، ودينا محمد محمود، 24 عاما، نتيجة اصطدام سيارة نقل ثقيل مع عدة سيارات على الطريق بين جمصة وبلقاس.

إيداع الجثة في مشرحة المستشفى

وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى مستشفى بلقاس العام، وإيداعها بالمشرحة لحين استكمال الإجراءات اللازمة، وتم إسعاف المصابين وتوقيع الكشف الطبي عليهما وعمل التحاليل الطبية والأشعات اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية.