مصرع عامل زراعي في حادث تصادم بمنشأة القناطر

لقي عامل زراعي مصرعه في حادث تصادم باتجاه بوابة الخطاطبة، في منطقة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بالواقعة

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث منشأة القناطر بتلقيه بلاغًا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم، ومتوفى بالطريق الاقليمي باتجاه بوابة الخطاطبة.

تفاصيل الواقعة

وأمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، المقدم أحمد عكاشة رئيس المباحث والقوة المرافقة له بالتوجه سريعًا إلى مكان الحادث، وتبين انفجار إطار سيارة ربع نقل قيادة عامل 50 سنة، ما أدى لاصطدام السيارة نيوجرسي، وأسفر الحادث عن مصرع المرافق له عامل زراعي 30 سنة.

نقل الجثمان إلى المشرحة

ونُقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التى أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.