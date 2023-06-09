مصرع طفلة وإصابة والديها في حادث تصادم بالجيزة

لقيت طفلة 4 سنوات مصرعها، وأصيب والدها «عامل» وزوجته بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، في حادث تصادم، وجرى نقلهم إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث الجيزة، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة، بوجود حادث تصادم أمام مترو الجامعة.

على الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، المقدم هشام فتحي رئيس المباحث، والرائد أحمد الأبيض معاون أول مباحث الجيزة، بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث، وبالانتقال والفحص، تم التقابل مع عامل 26 سنة، مصاب بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، الذي أفاد أثناء استقلاله دراجه بخارية بصحبه زوجته 22 سنة، مصابي بنزيف داخلي وكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، والحالة العامة سيئة، ولا يمكن استجوابها، وابنته 4 سنوات «متوفية»، فوجئ باصطدام سيارة ميكروباص به وفر هاربا، تم نقلهم إلى المستشفى.

جهود لضبط المتهم

تكثف مباحث الجيزة، جهودها لضبط السيارة وقائدها، تحرر محضر بالواقعة، وإحالة العميد دكتور حسن الدكروري مأمور القسم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.