التحقيق في مصرع شاب دهسته سيارة بشبرا

تواصل الجهات التحقيق في واقعة مصرع شاب دهسا أسفل عجلات سيارة في ظروف غامضة بمنطقة شبرا، وقررت نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، وانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن.

وكلفت بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، ومعرفة اذا كانت تتهم أحدا من عدمه ، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الواقعة، تميهدا لتفريغها لكشف ملابساتها.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة شبرا، بلاغا بمصرع شاب دهسا أسفل عجلات سيارة في ظروف غامضة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «محمد. نبيل. ر» 22 عاما، وبالفحص تبين إصابته بكسور في مناطق متفرقة من الجسم، بالإضافة إلى تهشم في الجمجمة ونزيف خارجي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.